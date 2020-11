Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2020

Die Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe findet am 6. Dezember statt. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, findet am 20. Dezember der zweite entscheidende Wahlgang statt. Dann reicht die einfache Mehrheit aus.

Am 12. November stellen sich die vom Wahlausschuss zugelassenen OB-Kandidaten den Fragen von SWR-Moderatorin Rebekka Plies und SWR-Moderator Mathias Zurawski. Wegen Corona findet die Diskussion im BGV-Lichthof in Karlsruhe ohne Zuschauer statt, wird aber per Livestream ins Internet übertragen.