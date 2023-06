Direktorin Henrike Claussen verlässt vorzeitig die Karlsruher Stiftung Forum Recht. Die Kündigung sei einvernehmlich und aus persönlichen Gründen.

Die Direktorin Henrike Claussen verlässt die Stiftung Forum Recht in Karlsruhe. Laut eigener Aussage spielen dabei vor allem persönliche Gründe eine Rolle. Ihr Vertrag wird einvernehmlich zum 30. September 2023 vorzeitig beendet. Eine Nachfolge steht laut Stiftung noch nicht fest.

Die gemeinnützige Stiftung Forum Recht soll über Recht und den Rechtsstaat in Deutschland informieren. Dafür erhält 3,5 Millionen Euro aus dem aktuellen Bundeshaushalt.

Millionen von Stiftung verschwendet? Kritik vom Bundesrechnungshof

Erst vor Kurzem wurde Kritik vom Bundesrechnungshof an der Stiftung laut. In einem ausführlichen Bericht wurden vor allem das Personal und die inhaltliche Ausrichtung der Stiftung bemängelt.

Es gebe zu wenige Juristinnen und Juristen in der Stiftung und auch in den Sozialen Netzwerken sei die Follower-Zahl in den vier Jahren seit der Gründung dürftig. Und das, obwohl die Stiftung selbst auf ihrer Homepage schreibt: "Besonders wichtig sollen auch Angebote im Internet werden."

Karlsruher Stiftung reagiert auf Kritik

Daraufhin beschloss das Kuratorium der Stiftung Forum Recht Ende April mehrere Maßnahmen, die sich auf die Kritik des Bundesrechnungshofs beziehen. Der Sitz des stellvertretenden Direktors Stephan Barthelmess soll zur Stärkung des Standorts nach Leipzig verlegt werden.

Zusätzlich soll die zu geringe Sichtbarkeit in den Sozialen Medien durch eine eigens geschaffene Fachbereichsstelle erhöht werden. Den Mangel an Juristinnen und Juristen in der Stiftung sollte laut Henrike Claussen mit zwei neuen Stellen begegnet werden.