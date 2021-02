per Mail teilen

Ende April soll am Festspielhaus Baden-Baden eine Oper aufgeführt werden, die Schüler aus Offenburg und dem irischen Limerick gemeinsam erarbeitet haben. Grundlage für das Projekt "Diggin' Opera II" ist das Gedicht "The Second Coming" des irischen Dichters William Butler Yeats. Mit Experten für virtuelle Realitäten im Theater erarbeiten die Schüler gerade Gesang und Bühnenbild. Je nach Verlauf der Corona-Pandemie ist auch eine digitale Inszenierung im Gespräch.