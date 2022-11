Digitales Emmerbrot-Projekt der ZG Raiffeisen

per Mail teilen

Wenn man zum Bäcker geht und ein Brot kauft, geht man davon aus, dass es mit Zutaten aus der Region hergestellt wurde. Das allerdings ist nicht immer so. Denn der Begriff Region ist nicht geschützt. Und so werden die Zutaten manchmal durch ganz Europa transportiert. Die ZG Raiffeisen hat jetzt mit verschiedenen Partnern ein Brot auf den Markt gebracht, dessen Herkunft sich für den Kunden per QR-Code digital nachvollziehen lässt und das wirklich regional hergestellt ist. Patrick Neumann berichtet:

BmE Emmerbrot-Projekt der ZG Raiffeisen

Emmerbrot nennt sich das Projekt, das Transparenz vom Korn bis ins Regal schaffen soll. Emmer ist eine der ältesten Getreidearten der Welt. Das Brot daraus eine neue Kreation speziell für dieses Projekt. Der Kunde hält also sein Handy an die Packung mit dem QR-Code und wird dann auf eine Internetseite der ZG Raiffeisen weitergeleitet. Dort ist genau zu sehen, wie und wo aus dem Getreide Brot wird. Vom Anbau über die Ernte und die Mühle bis hin zur Bäckerei. Alles spielt sich in einem Radius von wenigen hundert Kilometern ab. Das wird dem Kunden garantiert. Jochen Schneider von der ZG Raiffeisen

O-ton schneider

Durch den Code auf der Packung lässt sich zwar nicht der Weg des individuell vor einem liegenden Brotes nachvollziehen, dafür aber die Produktionskette. So erfährt man dann auch, wie der Müller Johannes Frey von der Bischoff-Mühle in der Pfalz das Getreide zu Mehl macht

O-ton Frey

Neue Vermarktungswege durch mehr Verbrauchervertrauen – das ist das Ziel des Emmerbrot-Projekts, das von Forschern des Steinbeis-Instituts mit finanzieller Unterstützung des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg umgesetzt wurde. Verkauft wird das Emmerbrot in Raiffeisenmärkten, aber auch in Bäckereien. Mit einem Kilopreis von etwa 11 Euro ist das Emmerbrot nicht gerade günstig, aber Regionalität und Qualität haben eben ihren Preis. Ralph Christ von Peters gute Backstube

O-ton christ

Das Emmerbrot ist für die ZG Raiffeisen aber nicht nur eines von vielen Produkten. Es ist eine Art Modellprojekt, so Raiffeisenchef Jochen Schneider

O-ton schneider

Abmoderation:

Transparenz im Backwarenregal. Das Emmerbrot-Projekt der ZG Raiffeisen. Kunden können künftig den Weg vom Korn zum Brot digital nachvollziehen. Patrick Neumann hat für uns berichtet.