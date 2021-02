Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch will sich am Freitagabend in einer digitalen Gesprächsrunde mit Bürgern über das Thema Corona austauschen. Nach Angaben der Stadt will er sich ein Bild machen, wie die Rastatter durch die Pandemie kommen und welche Erwartungen sie haben. Weitere digitale Gesprächsrunden mit dem Oberbürgermeister sind auch in den nächsten Wochen geplant.