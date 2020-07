Dieter Ludwig, der maßgeblich den Karlsruher Nahverkehr prägte, ist am Donnerstag mit 81 Jahren gestorben. Der langjährige Leiter der Verkehrsbetriebe Karlsruhe kam 1939 während einer Zugfahrt zur Welt.

In den achtziger und neunziger Jahren verknüpfte Ludwig als Erster Straßen- und Eisenbahnstrecken miteinander, um umsteigefreie Verbindungen zu schaffen. Die Entwicklung der Zweisystem-Stadtbahn für die Region wurde weltweit als Karlsruher Modell bekannt und vielfach kopiert.

"Gegen den Trend, mit Fachlichkeit, Beharrlichkeit und Redegewandtheit" hat Ludwig an der Spitze der Verkehrsbetriebe das ÖPNV-Netz ausgebaut, als anderenorts noch die autogerechte Stadt den Takt vorgab, so Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup in der Rede zu Ludwigs 80.Geburtstag. Der als „Straßenbahnpapst“ bezeichnete Ingenieur verabschiedete sich 2006 in den Ruhestand.