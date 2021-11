Weihnachtsmärkte in Karlsruhe/Rastatt/Baden-Baden/Pforzheim: Hier gibt es Glühwein mit 2G

Im vergangenen Jahr sind die Weihnachtsmärkte wegen der Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr gibt es sie in der Region vereinzelt wieder - die Regeln im Überblick.

Trotz "Alarmstufe" haben viele Städte in der Region beschlossen, ihre Weihnachtsmärkte nicht abzusagen. In vielen Bereichen gilt die 2G-Regel. Wie diese umgesetzt wird, unterscheidet sich von Stadt zu Stadt - ein Überblick über die Weihnachtsmärkte in der Region:

Der Karlsruher Christkindlesmarkt findet nach derzeitgem Stand dieses Jahr vom 22. November bis 23. Dezember statt. Besucherinnen und Besucher müssen einen 2G-Nachweis vorlegen. Damit sich die Besucher möglichst gut verteilen, wird der Karlsruher Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, dem Friedrichsplatz und dem Kirchplatz St. Stephan stattfinden. Auf allen drei Plätzen gilt Maskenpflicht. Es gibt frei zugängliche Bereiche, wie zum Beispiel der Kunsthandwerkermarkt. Hier gilt die Marktregelung und solange die Buden in einem bestimmten Abstand aufgestellt sind, darf jeder und jede diesen Teil des Weihnachtsmarkts besuchen - ohne Zugangsbeschränkung.

80 Beschicker werden in Karlsruhe ihre Stände eröffnen, das sind rund 20 Prozent weniger als beim letzten Weihnachtsmarkt. Eine Registrierung, um in den abgezäunten Bereich zu gelangen ist erforderlich, der Zugang wird begrenzt. Am Donnerstag kommende Woche eröffnet dann mit der Eiszeit die größte Open Air Eislaufbahn Süddeutschlands.

Der Christkindlesmarkt in Karlsruhe ist vom 22. November bis 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr, donnerstags, freitags und samstags bis 22 Uhr geöffnet.

Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt im Karlsruher Stadtteil Durlach ist abgesagt. Grund für die Absage ist die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt vor der Durlacher Karlsburg sollte ursprünglich vom 25. November bis 22. Dezember stattfinden.

Bruchsal (Kreis Karlsruhe) hält derzeit noch trotz der steigenden Infektionszahlen an einem Weihnachtsmarktkonzept fest. Entschieden hat man sich für ein dezentrales Konzept. So findet der Weihnachtsmarkt an drei verschiedenen Standorten statt, die musikalischen Beiträge wird es nicht auf Bühnen geben, sondern sie bewegen sich als Walking-Acts, quasi als Straßenmusik durch die Stadt, so sollen größere Menschenansammlungen vermieden werden. Gespannt wird man in Bruchsal auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag schauen. Von den Entscheidungen dort wird es abhängen, inwieweit die Planungen auch umgesetzt werden können. Bislang ist geplant, den Weihnachtsmarkt am 23. November zu eröffnen.

Der Bruchsaler Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 21 Uhr.

In Pforzheim wird es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt geben, allerdings unter erhöhten Auflagen und mit 2G. Demnach ist Alkoholausschank nur in umzäunten Bereichen mit Einlasskontrollen möglich. Besucherinnen und Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Das Konzept wurde bereits mit den Schaustellerinnen und Schaustellern abgestimmt. Für sie sei der Weihnachtsmarkt die erste Möglichkeit seit langem, wieder Geld zu verdienen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Pforzheim.

Die geplante Eröffnung ist für den 22. November vorgesehen.

So sah der Pforzheimer Weihnachtsmarkt vor Corona aus. 2020 gab es keinen Weihnachtsmarkt. Pressestelle WS-Pforzheim

Das gesamte Weihnachtsmarkt-Gelände vor dem Baden-Badener Kurhaus ist eingezäunt - auf dem Christkindelsmarkt in der Kurstadt gilt die 2G-Regel. An den Eingängen wird der Impf- oder Genesenen- Nachweis geprüft. Ist man auf dem Gelände, muss man an den einzelnen Ständen keinen Nachweis mehr vorzeigen. Einen frei zugänglichen Bereich für Besucher ohne 2G-Status wird es in Baden-Baden nach derzeitiger Planung nicht geben. Statt 130 Hütten werden es dieses Jahr nur 100 sein. Wegen der Corona-Pandemie wird es dieses Jahr keine lebendige Krippe und keine Kinderbackstube geben.

Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden beginnt am 25. November. Bis zum 6. Januar ist er täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Ausnahmen: am 24.12. und 31.12. von 11 bis 15 Uhr. Am 1. Januar von 13 bis 21 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Rastatt soll vom 22. November bis 23. Dezember auf dem Marktplatz stattfinden. Auch hier gilt 2G, zudem sind Zugangskontrollen sowie Einlassbändchen Teil des Hygienekonzepts. Bei den Eingängen müssen Besucherinnen und Besucher ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen und sich per Luca-App einchecken oder handschriftlich registrieren. Maskenpflicht gilt überall zwischen den Buden.

Ansicht von oben: der Weihnachtsmarkt in Rastatt. Stadt Rastatt

Frei zugänglich wird allerdings das Lichtermeer sein, in das die gesamte Innenstadt eintaucht, wenn abends die festliche Weihnachtsbeleuchtung angeknipst wird.



Los geht es am 22. November. Der Markt ist täglich bis zum 22. Dezember von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet.