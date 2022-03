OB-Wahl in Baden-Baden: Bewerber stehen offiziell fest

Um die OB-Wahl in Baden-Baden hat es nach dem ersten Wahlgang viel Wirbel gegeben. Jetzt ist es amtlich, dass vier Kandidatinnen und Kandidaten antreten.

Neben dem parteilosen Bürgermeister von Muggensturm, Dietmar Späth, gehen auch Baden-Badens Sozialbürgermeister Roland Kaiser (Grüne), Bettina Morlok (parteilos) und Peter Hank (Die Basis) bei der OB-Neuwahl am 27. März ins Rennen. Das hat der Wahlaussschus am Donnerstagvormittag mitgeteilt. Für den Wahlsieg genügt die einfache Mehrheit.

Die bisherige Amtsinhaberin, Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU), hatte ihre Kandidatur wegen des schlechten Wahlergebnisses im ersten Wahlgang zurückgezogen.

Verwerfungen um Bewerbungen

In den vergangenen Tagen hatte das Kandidatenkarussell heftig rotiert: Am Dienstag hatte die baden-württembergische Landesbeauftragte Beate Böhlen (Grüne) ihre Kandidatur für den Chefsessel im Baden-Badener Rathaus bekannt gegeben, um sie tags darauf wieder zurückzuziehen.

"Es muss ein Ruck durch Baden-Baden gehen", begründete sie damals ihre Kandidatur. Sie sei bereit gewesen, diesen Impuls zu geben, erklärt sie jetzt in einem schriftlichen Statement, das dem SWR vorliegt. Doch mit dem Antreten von ihres Parteikollegen Roland Kaiser sei ihre Kandidatur beendet, so Böhlen.

"Jetzt weiterzumachen, wäre kontraproduktiv."

In ihrem Schreiben machte Böhlen auch ihre Unterstützung für Kaiser deutlich. So rief sie die Wählerinnen und Wähler dazu auf, dem Sozialbürgermeister ihre Stimme zu geben. Das kommt überraschend, denn die Kandidatur der 55-Jährigen hatte in den Kreisen der Grünen für viel Unruhe gesorgt. Denn abgesprochen hatte sie sich mit ihrer Partei nicht. Die zeigte sich in einem schriftlichen Statement "verwundert".

Bürgermeister Roland Kaiser tritt wieder an

Mit der Kandidatur der Grünen-Politikerin am Dienstag war zunächst unklar, wie es mit Kaiser weitergehen würde. Er wird von den Grünen in Baden-Baden unterstützt. Am Dienstagabend erklärte er dem SWR dann an seiner Kandidatur festzuhalten

Traut sich in die zweiter Runde: Roland Kaiser hält an seiner Kandidatur fest. Jörg Bongartz

Oberbürgermeisterin Margret Mergen schmeißt hin

Nach dem ersten Wahlgang hatte sich das Feld der Kandidierenden immer wieder neu sortiert. Die amtierende Oberbürgermeisterin Mergen (CDU) teilte in einem Facebook-Post mit, bei der Neuwahl am 27. März nicht mehr anzutreten. Sie begründete das mit ihrem "enttäuschenden" Ergebnis beim ersten Wahlgang. Die 60-Jährige kam auf nur 25 Prozent der Stimmen.

"Das Wahlergebnis am 13.3. hat mich überrascht. Mit diesem enttäuschenden Wahlergebnis hatte ich nicht gerechnet."

Baden-Badener CDU zieht sich aus Oberbürgermeisterwahl zurück

Gleichzeitig machte die Partei auch klar, für die Neuwahl nicht noch jemand Neues ins Rennen zu schicken. "Auf den letzten Metern die Pferde zu wechseln oder eine Empfehlung in Richtung derer abzugeben, die über Monate und Jahre an der Abwahl von Margret Mergen gearbeitet haben, kommt für uns nicht in Frage", erklärte Ralf Müller vom CDU-Vorstand.

Unabhängige Kandidatin Bettina Morlock hält an Kandidatur fest

Auch Bettina Morlok, Mitglied der Freien Bürger für Baden-Baden (FBB), tritt wieder an. In einer schriftlichen Mitteilung erklärte sie am Dienstag, erneut für die Neuwahl zu kandidieren.

"Ich empfinde den derzeitigen Wahlkampf als ein Trauerspiel, insbesondere, wie nachrückende Kandidaten versuchen, sich in den Wahlkampf einzubringen."

Die Unternehmerin bekam im ersten Wahlgang fünf Prozent der Stimmen. Sie will sich in Baden-Baden für Tourismus, Gewerbe und Gastronomie einsetzen. Am Dienstag erklärte sie, es enttäusche sie, dass statt einem tragfähigen Konzept für Baden-Baden, Plakate, Rosengeschenke, laute Musik und ein großes dubioses Wahlkampfbudget ein vorläufiges Zwischenergebnis bestimmen können. Dabei spielte sie auf den Stimmen-Erfolg von Kandidat Späth an.

Späth setzt auf Fußballertugenden

Er hatte im ersten Wahlgang knapp 40 Prozent der Stimmen geholt. Späth ist aktuell Bürgermeister der Gemeinde Muggensturm (Kreis Rastatt). Bis zur zweiten Wahl-Runde will er nochmal alles geben. Dem SWR sagte er, als Fußballer habe er Stürmerblut, das werde er in die nächste Offensive legen.

Zur Wahl stellen will sich auch wieder Peter Hank (Die Basis). Der 67-Jährige war früher Leiter der städtischen Galerie Fruchthalle in Rastatt. Bei seinem Auftritt richtete er sich vor allem gegen Politik und Medien.