Wie gut oder schlecht kann man in Karlsruhe Fahrrad fahren? Ein Karlsruher Fahrrad-Experte sieht an vielen Stellen noch Probleme. Er ist Mitglied im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), der am Montag den neuen Fahrradklima-Test herausgebracht hat. Karlsruhe schneidet darin mit der Note 3,1 und ist damit in ihrer Kategorie die beste Stadt in Baden-Württemberg.