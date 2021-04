Bei der Bereitschaftspolizeidirektion in Bruchsal sind im April zwei Dienstwaffen mit Munition, sowie zwei Digitalfunkgeräte gestohlen worden. Jetzt konnten Waffen und Funkgeräte sichergestellt werden.

Mit Hilfe einer 14-köpfigen Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Karlsruhe konnten die Polizeipistolen, dazugehörige Munition und die Funkgeräte jetzt aufgespürt und sichergestellt werden.

Funkgeräte, Dienstwaffen und Munition gestohlen

Zunächst bemerkten Beamte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei Bruchsal das Fehlen von zwei Digital-Handfunkgeräten mitsamt Ladeschale, sowie eines Einsatz-Overalls. Ausserdem stellten zwei weitere Einsatzbeamte nach ihrem Urlaub fest, dass ihre Dienstwaffen mit Munition und den Ersatzmagazinen fehlten. Laut Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die zwei Pistolen im Gebäude der Bereitschaftspolizei gestohlen. Die genaueren Umstände, ob zum Beispiel aus einem Spind, einem Waffenschrank oder sonstiger Aufbewahrung, wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Ermittlungsgruppe gebildet

Mit den weiteren Ermittlungen wurde das Polizeipräsidium Karlsruhe betraut, das eine Ermittlungsgruppe einrichtete. Nach zwei Tagen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 40 Jahre alten Wachmann, der Zugang zu allen Räumlichkeiten hatte und erst Anfang März als Beschäftigter bei der Polizei in Bruchsal eingestellt worden war.

Waffen gleich weiter verkauft

Bei dem in Mannheim lebenden Wachmann konnte dann ein Spezialeinsatzkommando die Funkgeräte sicherstellen. Die beiden Polizeipistolen hatte der Tatverdächtige an einen Verwandten und an einen Freund verkauft. Bei Durchsuchungen durch Spezialeinsatzkräfte in den Wohnungen der Beiden in Mannheim und Ludwigshafen wurden die Schusswaffen mitsamt der Munition und den Ersatzmagazinen gefunden.

Motivlage bislang unklar

Laut Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe ist der Wachmann bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal dringend tatverdächtig, die Waffen, die Munition und die Funkgeräte gestohlen zu haben. Die Motivlage der drei Verdächtigen, die bislang polizeilich unauffällig waren, ist derzeit noch unklar. Die Tatsache, dass der Hauptverdächtige die Pistolen nach dem Diebstahl verkauft hat, legt nahe, dass es schlicht darum gegangen sein könnte, das Diebesgut zu Geld zu machen. Gesichert ist die Annahme aber nicht.

Tatverdächtige bleiben auf freiem Fuss

Mangels vorliegender Haftgründe blieben die drei Tatverdächtigen nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei Karlsruhe auf freiem Fuß. Außerdem bestehe keine Fluchtgefahr, erklärte der zuständige Staatsanwalt auf Anfrage des SWR. Weitere Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe dauern an, unter anderem sollen Zeugen befragt und Beweise gesichert werden.