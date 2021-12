Ein Ladendieb hat in Bühl gestern Nachmittag mit einem präparierten Kinderwagen Waren im Wert von rund 700 Euro in einem Drogeriemarkt gestohlen. Nach Polizeiangaben konnte der 30-jährige Mann nach Hinweisen einer Ladendedektivin gefasst werden. Die Beamten ermitteln nun, ob der Mann möglicherweise auch in einem anderen Fall als Täter in Frage kommt.