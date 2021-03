per Mail teilen

Einer mutmaßlichen Diebesbande ist die Polizei in Gernsbach auf die Schliche gekommen. Nachdem dort eine Ladendetektivin in einem Drogeriemarkt einen Diebstahl bemerkt hatte und den Täter verfolgt hatte, fand die Polizei in der Nähe ein Fahrzeug, dessen Kofferraum voll mit Diebesgut aus Drogeriemärkten war. Die Fahrerin wurde festgenommen. Die Ware stammt aus Märkten im Raum Baden-Baden/Rastatt.