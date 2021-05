per Mail teilen

Die Polizei hat in der vergangenen Woche bei Ötigheim mehrere mutmaßliche Diebe festgenommen. Die Männer sollen aus einer Spedition palettenweise Elektroartikel entwendet haben. Bei etwa einem Dutzend Diebstählen soll so ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden sein. Durch Internet-Testkäufe der geschädigten Firma kam man den mutmaßlichen Dieben auf die Spur. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde Diebesgut im Wert von rund 50.000 Euro sichergestellt, so die Polizei.