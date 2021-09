per Mail teilen

Ein aufmerksamer Angestellter eines Geschäfts in Rastatt hat laut Polizei zwei Männer beobachtet, die mehrere Flaschen Parfum in ihrem Rucksack verstauten. Die alarmierte Polizei stellte dann fest, dass der Rucksack professionell präpariert war, um das Diebesgut an der Warensicherung vorbei zu schmuggeln. Die Diebe hatten Parfum im Wert von 1.000 Euro im Rucksack und müssen sich nun laut Polizei wegen Bandendiebstahls verantworten.