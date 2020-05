Bei einem Einbruch in eine Firma in Bretten (Kreis Karlsruhe) haben Diebe einen großen Sachschaden angerichtet. Laut Polizei sind am Sonntagabend Unbekannte über das Dach in ein Firmengebäude im Industriegebiet Gölshausen eingedrungen. Dabei entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Zusätzlich wurden Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen.