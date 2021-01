Offenbar wenig Fachwissen hatten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Bankfiliale in Bad Herrenalb. Bei der Tat am Wochenende erbeuteten die Einbrecher lediglich Goldbarren-Attrappen.

Die Täter waren in der Nacht auf Samstag mit brachialer Gewalt in das Geldinstitut in Bad Herrenalb (Kreis Calw) eingedrungen. Nach Polizeiangaben hatten die Einbrecher eine massive Glaswand durchbrochen und eine Schiebetür mit Kanthölzern blockiert, um sich den Fluchtweg offen zu halten. Die Objekte ihrer Begierde waren in einer Glasvitrine in der Bank: mehrere Goldbarren neben Prospekten. Was die Einbrecher nicht wussten, beim ausgestellten Edelmetall handelte es sich um Nachbildungen. Mit Attrappen geflüchtet Nichtsdestotrotz zertrümmerten die Täter die Vitrine, nahmen die Attrappen an sich und flüchteten. Laut Polizei ist der Wert der Beute eher gering, durch die brachiale Vorgehensweise entstanden allerdings mehrere tausend Euro Sachschaden.