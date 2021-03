Die Polizei in Bretten sucht zwei Diebe, die am Sonntag in einem Wohngebiet unterwegs waren. Die Täter öffneten unverschlossene Garagen und Fahrzeuge und stahlen daraus Wertgegenstände, unter anderem ein hochwertiges E-Bike. In einem Fall schlitzten sie das Dach eines Cabrios auf. Bisher haben sich elf Geschädigte bei der Polizei gemeldet, die Diebe wurden an drei Wohnhäusern von Überwachungskameras gefilmt.