Die Rehkitzretter von Straubenhardt

Jetzt sind auf den Wiesen und Feldern in der Region wieder die Mähdrescher im Einsatz. Eine Gefahr für Rehkitze, die sich im hohen Gras verstecken. Ihnen hilft die "Initiative gegen den Mähtod".

Ein Gruppe Ehrenamtlicher sucht im Enzkreis jedes Jahr um diese Zeit die Wiesen nach jungen Rehkitzen ab, um diese vor dem Mähtod zu schützen. Seit drei, vier Jahren werden dafür auch Drohnen eingesetzt. Peter Lauber hat die Rehkitzretter in Straubenhardt im Enzkreis begleitet.

Schon in aller Herrgottsfrühe sind Andreas und Bärbel Wiest von der Initiative gegen den Mähtod Straubenhardt in diesen Tagen mit ihrer Drohne unterwegs. Ausgestattet mit einer Infrarotkamera lassen sie diese über große Wiesen und Felder steigen. Entdeckt die Drohne unten am Boden im Gras einen warmen Körper, schauen die Rehkitzretter genauer nach. So haben sie schon mehrere Kitze vor dem sicheren Tod bewahrt.