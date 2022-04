Die Osterfestspiele 2022 mit den Berliner Philharmoniker im festspielhaus

Mit Tschaikowskys Oper „Pique Dame“ beginnen am Samstag nach zwei Jahren Pause die Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden. Die Berliner Philharmoniker spielen erstmals unter dem aus Russland stammenden österreichischen Chefdirigent Kirill Petrenko in Baden-Baden. Eine russische Oper auf Russisch gesungen, das ist in diesen Tagen natürlich ein besonderes Zeichen und soll als humanistische Botschaft verstanden werden. Tschaikowskys Oper "Pique Dame" also am Samstag um 18 Uhr im Festspielhaus. Übrigens es gibt auch noch Karten dafür, Jürgen Essig mit Eindrücken von der Generalprobe kann da vielleicht für Unentschlossene ein bisschen Entscheidungshilfe leisten.