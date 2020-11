per Mail teilen

Baden-Baden ist eine wunderschöne Stadt. Mit dem Namen Baden-Baden verbindet man Wohlergehen, Freizeit und mediterranes Lebensgefühl. Aber: Baden-Baden hat -wie jede andere Stadt auch- ihre dunklen Seiten. Natürlich gibt es auch oder gerade in der mondänen Kurstadt Habgier und Eifersucht, Liebe und Leidenschaft – und demzufolge auch eine ganze Menge an Morden. 30 der interessantesten Mordfälle der vergangenen 100 Jahre hat die Journalistin Christiane Krause-Dimmock jetzt in einem Buch zusammengefasst: Die Mordfälle von Baden-Baden. Patrick Neumann berichtet: