Der Eistreff Waldbronn öffnet am Nachmittag wieder für das Publikum. Die Eishalle wurde vergangenes Jahr von einem Verein übernommen, um ihn weiter erhalten zu können. Doch dann kam Corona - im Januar war die Saison viel früher als geplant vorbei. Durch Spenden und Fördergelder ist der Verein ganz gut durch die Pandemie gekommen, doch in Waldbronn scharren gerade alle wieder mit den Kufen - jeder will aufs Eis. Rebekka Plies war bei den letzten Vorbereitungen in der Eishalle dabei.