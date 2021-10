Karlsruhe: Mit und ohne Handicap in der Wohngemeinschaft

Wenn Menschen mit und ohne Behinderung in einer Wohngemeinschaft zusammenleben, ist das außergewöhnlich. In Karlsruhe wurde die inklusive WG zum Erfolgsmodell.

Sie wohnen zu fünft in der Wohngemeinschaft im Karlsruher Stadtteil Mühlburg: Die 39-jährige Sandra und die 57 Jahre alte Nicole, beide Menschen mit Behinderung. Und ihre Mitbewohner Annika, Li und Emilio.

Inklusive Wohngemeinschaft "wie eine Familie"

Sandra und Nicole arbeiten tagsüber in den Hagsfelder Werkstätten (HWK). Für die anderen Mitglieder der WG beginnen in diesen Tagen Hochschulsemester oder Ausbildung. Der 25-jährige Emilio aus Mexiko war einer der Ersten in der inklusiven WG, er wohnt seit sechs Jahren hier. Durch das intensive Miteinander habe er Deutsch gelernt, betont er, und er genieße den familiären Kontakt so weit entfernt von seiner Heimat.

Wohngemeinschaft statt Wohnheim

Nicole lebte früher in einem klassischen Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Das wollte die heute 57-Jährige ändern. Sie und die 39 Jahre alte Sandra äußerten gegenüber einer Sozialarbeiterin den Wunsch, mit Menschen ohne Behinderung zusammen zu wohnen. Heute ist Sandra froh über diesen wichtigen Schritt. Sie fühle sich hier zusammen mit den Studierenden sehr wohl, erzählt sie. Sie bekomme Hilfe, wenn sie Hilfe brauche.

"Sandra und Nicole haben mir auch sehr geholfen. Dadurch, dass ich mit ihnen Deutsch sprechen muss, habe ich viel gelernt!"

Lebenshilfe Karlsruhe

Respekt, Toleranz und Hilfsbereitschaft sind wichtig

Die Wohnung für Sandras und Nicoles WG wurde über die Paritätischen Sozialdienste gesucht. Es gab und gibt Vorstellungsgespräche wie in jeder anderen WG. Acht Wechsel hat der WG-Mitbegründer Emilio hier schon erlebt. Die Chinesin Li wohnt erst seit kurzem in der inklusiven Wohngemeinschaft im Karlsruher Westen. Man brauche Geduld, Respekt, Toleranz und Hilfsbereitschaft, um hier zusammen zu wohnen, betont sie.

"Für alle, die sich darauf einlassen, ist es ein absoluter Gewinn."

Bundesweites Projekt unterstützt inklusives Wohnen

Die inklusive Wohngemeinschaft in Karlsruhe ist eine von vielen ähnlich angelegten WGs in Deutschland. Um Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, auf diese Weise mit Nichtbehinderten zusammen zu leben, arbeiten Paritätische Sozialdienste und Studierendenwerk zusammen. Es gibt nicht viele Modelle dieser Art in Karlsruhe, aber die inklusive Wohngemeinschaft in Mühlburg gilt auch aus Sicht der Verantwortlichen als großer Erfolg.