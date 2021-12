Vierte Welle bringt PCR-Testlabore in Karlsruhe an ihre Grenzen

Auch die Labore in der Region Mittelbaden geraten in der vierten Corona-Welle langsam an ihre Belastungsgrenze. Die Auslastung liege derzeit bei hundert Prozent, berichtet Geschäftsleiter Martin Volkmann vom gleichnamigen Labor in Karlsruhe.

Mit aktuell rund 5.000 PCR-Tests täglich ist Volkmann das größte von insgesamt vier Laboren in der Region. Noch im Sommer waren es um die 2.000 Tests pro Tag, das Aufkommen ist also um über hundert Prozent gestiegen. Trotzdem kann das Labor seiner Kundschaft nach eigenen Angaben noch Ergebnisse binnen 24 Stunden garantieren. Das ist anderswo in Deutschland nicht mehr möglich. Geschäftsleiter Martin Volkmann sieht sein Labor mittlerweile trotzdem logistisch an einer Grenze angekommen. Mehr Personal und mehr Maschinen seien unter den Gegebenheiten in Karlsruhe kaum möglich, obwohl das Labor erst vor wenigen Monaten neue Räume bezogen hat. Beschäftigte haben freiwillig durchgearbeitet Auf seine Mitarbeiter ist der ärztliche Leiter besonders stolz. Normalerweise arbeiten die 400 Beschäftigten im Zweischichtbetrieb. In der vierten Welle habe es allerdings Nächte gegeben, in denen Beschäftigte freiwillig durchgearbeitet hätten, um das Riesenaufkommen zu bewältigen, berichtet der Geschäftsleiter weiter. "Es stehen doch Patienten hinter den Proben, die natürlich ihre Ergebnisse haben wollen. Da muss man halt mal Abstriche machen." Für die Mitarbeiter bei Volkmann Karlsruhe herrscht seit fast zwei Jahren Ausnahmezustand. Die Corona-Pandemie bringt die Labore und ihre Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenze. Immer häufiger ende die zweite Schicht erst nach Mitternacht. Dazu kommen noch die Wochenenden. "Wirklich Privatleben und Entspannung haben wir seit Beginn der Pandemie kaum noch." Kaum zu glauben, dass die Fluktuation im Labor Volkmann trotzdem relativ gering ist, wie die Mitarbeiterinnen versichern. Sie sind auch ein bisschen stolz auf das, was sie hier jeden Tag leisten. Einfach ausfallen geht nicht. Viele Kollegen schleppten sich auch noch halb krank ins Labor, wegen des schlechten Gewissens, berichtet eine MTA. "Da müssten die anderen ja noch mehr arbeiten", sagt sie. Und daran will keiner schuld sein. Wichtig sei, dass man in der Firma und privat den nötigen Rückhalt finde. Nur so sei die Belastung zu bewältigen. Testlabor Volkmann in Karlsruhe hat alle Hände voll zu tun SWR Positive Corona-Fallzahlen stagnieren aktuell Mittlerweile gibt es aber einen ersten kleinen Lichtblick, bestätigt Geschäftsleiter Martin Volkmann. Die Corona-Entwicklung habe aktuell einen Peak erreicht, die Fallzahlen stagnierten. Und das liege ausdrücklich nicht daran, dass die Labore eine Bugwelle unbearbeiteter Tests vor sich her schieben, meint der Geschäftsleiter. Eine echte Entspannung der Situation mag Volkmannn aber auch noch nicht vorhersagen.