Die größte Gurke kommt aus Karlsdorf

Und ich möchte Ihnen jetzt die Geschichte von einer unglaublichen Gurke erzählen. Sie heißt auch armenische Schlangengurke, aber sie ist eigentlich gar keine Gurke und sie kommt aus noch viel weiter östlichen Gefilden. Die Japaner kennen sie, die Inder auch und jetzt ist ein regelrechtes Prachtexemplar in Karlsdorf Neuthard aufgetaucht- nein besser, die Gurke ist dort gewachsen. Und weil sie inzwischen die unglaubliche Länge von 160 Zentimetern erreicht hat, darf sie jetzt auch ins Radio. SWR Reporter Teo Jägersberg hat diese unglaubliche Gurke, die eigentlich eine Melone ist, mit eigenen Augen gesehen.

Es ist ein kleines Gartenparadies, versteckt in einem Hinterhof. Babu Viijyakumar, 57 Jahre alt lebt hier seinen grünen Daumen aus. In Sri lanka war er Landwirt, kam in den achtziger Jahren nach Karlsdorf-Neuthardt , arbeitet seit 30 Jahren als Lackierer und jetzt feiert er die möglicherweise längste Gurke der Welt, die hier in seinem Garten wächst. Stolze 1 meter 60 misst sie, die armenische Schlangengurke.

Richtig groß , vor ein paar Wochen pflückte er gerade eine 800 gramm schwere Tomate vom Strauch. Auch die Kürbisse werden hier so groß wie sonst nirgendwo , sagen alle in der Familie, die sich stolz hier im Garten versammeln. Für den ältesten Sohn Mathursan, der 25 jährige studiert Informatik,hilft aber auch gerne im Garten, ist Papa der einzig wahre Gurkenkönig.

Von Freunden haben sie die Gurke als kleine Pflanze bekommen und jetzt sind sie völlig überrascht, dass sie jeden tag 2 Zentimeter wächst. Direkt daneben ist auch eine Gurke, die schon einen Meter lang ist. Es muss was mit dem Talent, der Gabe von Babu Vijayakumar zu tun haben. Sohn Mathursan bestätigt das.

Die armenische Schlangengurke zählt strenggenommen nicht zu den Gurken, sondern zu den Melonengewächsen. Aber egal, die Familie aus Karlsdorf-Neuthardt will sich jetzt mit der Riesengurke für das Guiness Buch der Rekorde bewerben.

Und sie wächst ja weiter in den nächsten Tagen. Aber in spätestens zwei Wochen soll die Gurke unters Messer. Dann gibt’s ein großes Gurkenfest mit ihrer Kirchengemeinde. Denn die Familie Vijayakumar ist sicher. Da muss auch der liebe Gott seine Hand im Spiel gehabt haben.