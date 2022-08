per Mail teilen

Im Garten von Babu aus Karlsdorf-Neuthard bei Bruchsal wächst eine riesige Gurke. Babu will mit seiner armenischen Schlangengurke jetzt sogar ins Guinessbuch der Rekorde.

Die Gurke könnte ein Rekordhalter sein. Womöglich ist das Gewächs aus dem Garten in Karlsdorf-Neuthardt die größte Gurke in Deutschland - vielleicht sogar der Welt. Kleingärtner Thigagarajah Vijayakumar, genannt Babu, will auf jeden Fall ins Guinessbuch der Rekorde, es könnte sein, dass das Exemplar Weltrekordmaße hat.

Babu misst täglich die Länge der rekordverdächtigen Gurke

Babu hat das rekordverdächtige Gewächs als kleine Pflanze bekommen. Er setzte sie in den Boden und bemerkte, dass die zuerst kleinen Gürkchen immer größer und größer wurden. Und die Gurke wächst weiter - täglich bis zu zwei Zentimeter. Das wird von Babu genaustens gemessen und dokumentiert.

Familie Vijayakumar kommt urspünglich aus Sri Lanka. In den 80er Jahren flüchtete Babu vor dem Krieg dort nach Deutschland. Seit 1985 lebt er mit seiner Familie jetzt in Karlsdorf-Neuthard.

In seiner alten Heimat führte der Wahlbadener einen landwirtschaftlichen Betrieb - und zeigt sein Können unter anderem jetzt eindrucksvoll in der Zucht von Riesengurken.