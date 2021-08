Was tut eine Stadt, wenn sie kein Geld mehr hat? In Pforzheim ist man da jetzt auf eine glorreiche Idee gekommen: wir bieten ein Glücksspiel an - eine Lotterie zugunsten der maroden Pforzheimer Bäder. Ganz im Ernst! Was sich wie ein Aprilscherz anhört, sollte dem Gemeinderat in einer siebenseitigen Vorlage vorgestellt werden. Doch leider hatte die Stadt kein Glück im Spiel, um im Bild zu bleiben. Die Idee ist gestorben, noch bevor sie richtig bekannt wurde. Peter Lauber über die verhinderten Zocker im Pforzheimer Rathaus.