Der 11. März 2011, das war fast genau auf den Tag vor zehn Jahren, der hat, kann man sagen, die Welt verändert. Am 11. März 2011 flog in Fukushima das Atomkraftwerk in die Luft. Erdbeben, Zsunami, Kernschmelze- die Folgen spüren wir noch heute und dieses Unglück in Japan war auch der Ausgangs für das, was wir heute Energiewende nennen. Die EnBW hat heute Bilanz gezogen, sozusagen zehn Jahre Ausstieg, Abbau, Umbau. Wo steht das Unternehmen und wie weit ist man mit dem Rückbau der Atommeiler in Baden Württemberg. Heiner Kunold berichtet.