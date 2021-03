Bei der CDU kracht es im Gebälk: Egal ob Berlin oder Stuttgart, die Parteigänger an der Basis fordern eine Erneuerung- Inhaltlich und Personell. Der Frust über das schlechte Landtags-Wahlergebnis, über die schamlose Selbstbedienungsmentalität in der Masken- und in der Aserbaidschan Affaire ist groß und Kanzlerin Merkel hat heute noch einmal eindrucksvoll belegt, wie wenig die Union in Sachen Corona eine einheitliche Linie zustande bekommt. Da ist es nicht verwunderlich, das Abgeordnete wie Kai Whittaker aus Baden Baden oder seine Parteikollegin, die Oberbürgermeisterin Margret Mergen eine inhaltliche und personelle Erneuerung der CDU fordern. Heiner Kunold berichtet.