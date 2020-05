Die kunstsammlerische Tätigkeit des Unternehmerehepaars Franz und Aenne Burda förderte früh die Liebe der drei Söhne Franz, Frieder und Hubert Burda für die Kunst. Deren jeweils eigenen Weg in die Kunst ihrer Zeit vereinigt das Museum Frieder Burda nun in der Ausstellung „Die Bilder der Brüder. Eine Sammlungsgeschichte der Familie Burda“. Sie zeigt Meisterwerke des deutschen Expressionismus, in ein Farbenmeer getaucht vom Künstler Carl Ostendarp, der die Wände des Museums zum leuchten bringt. mehr...