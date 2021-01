Zwei Monate vor der Landtagswahl fordert die Diakonie Baden bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Der wirtschaftliche Druck von Sozialeinrichtungen müsse weniger werden, so die Diakonie. Ambulante und stationäre Pflege müsse so finanziert sein, das ein qualifiziertes Arbeiten mit dem notwendigen Zeitaufwand möglich sei. Zudem müssten Innovationen zum Beispiel durch Digitalisierung ermöglicht werden. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig soziale Berufe für die Gesellschaft sind. Deshalb müsse auch geklärt werden, wie die Pflegeeinrichtungen zukünftig in den Pandemieplänen des Landes eingebunden werden.