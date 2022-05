Das Diakonische Werk Baden mit Sitz in Karlsruhe fordert von der Landesregierung ein deutliches Signal für eine nachhaltige Integrationspolitik. Grund ist unter anderem der Krieg in der Ukraine. Es brauche unter anderem eine qualitativ gut aufgestellte behördenunabhängige Flüchtlingsberatung und Flüchtlingssozialarbeit. Die Menschen müssten in ihren Integrationsprozessen von Fachkräften gut begleitet werden, so das Diakonische Werk Baden.