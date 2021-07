Die Diakonie Baden fordert Grüne und CDU in Baden-Württemberg zu mehr Anstrengungen für die Integration geflüchteter Menschen auf. Das Thema müsse bei den laufenden Koalitionsverhandlungen mehr in den Blick genommen werden, forderte der Vorstandsvorsitzende Urs Keller in Karlsruhe. So brauche es Integration in kleinen Flüchtlingsunterkünften statt in großen Lagern. Neu ankommende Asylsuchende müssten zudem schnell auf die Kommunen verteilt werden.