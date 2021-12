Diakonisches Werk erbt Modehaus Schöpf

Die im Herbst verstorbene Karlsruher Unternehmerin Melitta Büchner-Schöpf hat das Diakonische Werk Karlsruhe als Alleinerben eingesetzt. Zum Erbe gehört auch das Modehaus Schöpf in zentraler Lage am Karlsruher Marktplatz. "Das Diakonische Werk Karlsruhe ist sich der großen Verantwortung bewusst, die mit dem Erbe verbunden ist", so Wolfgang Stoll, Direktor des Diakonischen Werks. Man habe kurz nach dem Tod von dem Erbe erfahren, wollte aber zunächst prüfen, ob man das Erbe antreten könne. In den kommenden Monaten soll ein neues Konzept für das traditionsreiche Modehaus in exzellenter Innenstadtlage erarbeitet werden. Die Unternehmerin hatte zu Lebzeiten eine besonders gute Beziehung zum Diakonischen Werk. "Wir wollen unseren Beitrag leisten, um der prominenten Lage der Immobilie am Marktplatz gerecht zu werden“, so Wolfgang Stoll weiter.