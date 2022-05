Diakonie Baden fordert nachhaltige Integrationspolitik

Das Diakonische Werk Baden mit Sitz in Karlsruhe fordert von der Landesregierung ein deutliches Signal für eine nachhaltige Integrationspolitik. Hintergrund ist unter anderem der Krieg in der Ukraine. Wichtig sei, dass politisch keine Strohfeuer oder Nebelkerzen entzündet werden, so der Vorsitzende des Diakonischen Werks Baden Urs Keller. Schon im vergangenen Jahr seien die wichtigen Eckpfeiler für die Politik klar gewesen. Nachhaltige Lösungen seien erforderlich, diese müssten jetzt mit Priorität behandelt werden. Langfristig würden so Strukturen für eine effektive Integration geschaffen, so Keller. Es brauche unter anderem eine qualitativ gut aufgestellte behördenunabhängige Flüchtlingsberatung und Flüchtlingssozialarbeit. Die Menschen müssten in ihren Integrationsprozessen von Fachkräften gut begleitet werden.