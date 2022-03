Diakonie Baden fordert Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fordert die Diakonie Baden ein großzügiges humanitäres Aufnahmeprogramm von Flüchtlingen. Der Schutz der gefährdeten Menschen dürfe nicht allein den Anrainerstaaten überlassen werden. Da eine direkte Evakuierung schwierig sei, wünscht sich die Diakonie Baden eine Öffnung von Fluchtwegen. Deutschland und Europa tragen eine besondere Verantwortung für diejenigen, die für die freiheitlich-demokratischen Werte ihr Leben riskiert haben, so die Diakonie in einer Pressemitteilung. Bereits in Baden-Württemberg geduldete Asylbewerber aus Afghanisten sollten demnach einen humanitären Aufenthaltsstatus bekommen, da eine sichere Rückkehr auf absehbare Zeit unrealistisch sei. Außerdem würden dadurch die Asylbehörden entlastet.