Diakonie Baden fordert Hilfe für Benachteiligte bei Nachhaltigkeit

Sozial benachteiligte Menschen müssen auf dem Weg zu mehr Digitalisierung und Nachhaltigkeit stärker unterstützt werden. Das fordert die Diakonie Baden. Klimaschutz sei nicht verhandelbar, aber es sei wichtig, benachteiligte Menschen dabei finanziell zu unterstützen, so der Vorsitzende der Diakonie Baden Urs Keller in Karlsruhe. So dürfe zum Beispiel gute Ernährung künftig keine Frage des Geldbeutels sein - trotz einer nachhaltigeren Landwirtschaft. Zudem müsse bei steigenden Energiepreisen entsprechend die Förderung erhöht werden. Auch beim Thema Digitalisierung sieht die Diakonie neben den zahlreichen Chancen die Gefahr, dass benachteiligte Menschen abgehängt werden. Wer in Armut lebe, brauche eine digitale Grundausstattung. Darüber hinaus brauche es flächendeckende Bildungsangebote für den Umgang mit PC und Smartphone.