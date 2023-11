Diabetes Typ 1: Zahl der Neuerkrankungen steigt

Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunkrankheit und nach Angaben der Deutschen Diabetes-Gesellschaft die häufigste Stoffwechsel-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Aktuell sind in Deutschland laut Robert-Koch-Institut und Deutscher Diabetes-Gesellschaft rund 32.000 Kinder und Jugendliche von Diabetes Typ 1 betroffen.

Ähnlich wie im Bundesdurchschnitt ist auch die Situation in Baden-Württemberg: So waren 2020 rund 0,3 Prozent der Bevölkerung an Diabetes Typ 1 erkrankt. Auffällig ist jedoch, dass sich die Zahl der Neuerkrankungen in Baden-Württemberg bei Typ 1 in den letzten drei Jahrzehnten mehr als verdoppelt hat: So stieg die Zahl zwischen 1988 von rund 10 bis 2015 auf rund 24 Neuerkrankungen im Kindes- und Jugendalter an. Jungs sind dabei häufiger betroffen als Mädchen in der gleichen Altersklasse.