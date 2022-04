DGB-Maikundgebungen in Karlsruhe und Pforzheim

In Karlsruhe und Pforzheim finden am Sonntag Mai-Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes Nordbaden (DGB) statt. Er fordert ein gerechtes und soziales Baden-Württemberg.

"Menschen brauchen in Krisen und Umbruchzeiten Sicherheit", so der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister. "Besonders jetzt, wo die sozialen und wirtschaftlichen Belastungen aus der Pandemie noch nicht verarbeitet und neue Belastungen wie rasant steigende Energiepreise hinzugekommen sind."

"Gemeinsam treten wir für gute Arbeit und eine gerechte Verteilung der Krisenlasten ein."

DGB fordert Entlastung bei Energiekosten

Deshalb fordert der DGB unter anderem eine Entlastung bei den Energiepreisen für Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose. Zudem sollten Arbeitgeber und Landesregierung für mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt sorgen – zum Beispiel durch mehr Tarifverträge. Wer arbeitet, müsse auch von seiner Arbeit leben können, so der Gewerkschaftsbund.

Auf der Kundgebung in Karlsruhe spricht unter anderem auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Ein Demonstrationszug startet um 10 Uhr vom Kongresszentrum. Um 11 Uhr findet die Hauptkundgebung auf dem Marktplatz statt. In Pforzheim startet die Kundgebung um 10:30 Uhr auf dem Marktplatz. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes Baden-Württemberg findet in diesem Jahr in Ulm statt.