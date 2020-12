Die Gewerkschaft Verdi setzt am Freitag und Samstag die Warnstreiks bei der Post fort. Unter anderem wird heute und morgen in Pforzheim, Rastatt, Bruchsal sowie in Stutensee und Mühlacker gestreikt. Dadurch kann es nach Angaben von Verdi zu Einschränkungen in der Brief- und Paketzustellung kommen. Bereits vor einer Woche kam es zu Warnstreiks, Verdi fordert mehr Geld für die Beschäftigten.