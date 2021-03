Fluglotsen bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Karlsruhe fürchten um ihre Arbeitsplätze. Hintergrund ist eine Studie, die eine Verlagerung der Flugüberwachung in die Niederlande anregt.

Ein Beratungsunternehmen hat in einer von Eurocontrol beauftragten Studie vorgeschlagen, weitere Teile des oberen deutschen Luftraums zentral von Maastricht aus kontrollieren zu lassen. Bislang wird von dort aus der obere Luftraum der Benelux-Staaten und dem Nordwesten Deutschlands durch Eurocontrol überwacht. Der obere Luftraum bezeichnet einen Korridor, in dem Flugbewegungen ab einer Höhe von mehr als 7.400 Metern kontrolliert werden - zum Beispiel Langstreckenflüge.

Gewerkschaft kündigt Widerstand an

Sollten weitere Teile des deutschen oberen Luftraums zur Überwachung dorthin verlagert werden, hätte das Konsequenzen für die Jobs der rund 700 Mitarbeiter der Deutschen Flugsicherung in Karlsruhe haben. Sie überwachen den größten Teil des oberen Luftraums in Deutschland bislang eigenständig.

Die DFS bezeichnete die Überlegungen der Studie gegenüber dem SWR als unangebracht. Und auch die Gewerkschaft der Flugsicherung kündigte Widerstand an. In einer Mitteilung heißt es: „Wer so mit der Sicherheit im Luftverkehr, den Arbeitsplätzen und somit der Lebensgrundlage von vielen Mitarbeitern spielt und dabei auch noch die DFS unter Missachtung aller Hoheitsrechte eines Mitgliedstaates in eine ruinöse Situation treiben will, der muss gestoppt werden."