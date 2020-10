Wenn Sie gerne im Wald spazieren gehen, auch in der Dämmerung oder nachts, dann kennen Sie vielleicht diesen Ruf: Kauz: Steinkauz Ruf (In KA Produktionen) Das ist der Steinkauz, ein kleiner Vogel aus der Familie der Eulen. Aber in den letzten Jahrzehnten sind die Steinkäuze immer weniger geworden. Das liegt daran, dass sein Lebensraum durch den Menschen immer weiter zurückgeht. Naturschutzvereine aus der Region haben sich deshalb zu einer IG Steinkauz zusammengetan. Sie ziehen Steinkäuze groß und wildern sie dann aus. Unser Reporter Lucas Rudolf hat sich das in Dettenheim im Kreis Karlsruhe angeschaut.