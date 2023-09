Südwest-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga, der KSC spielt am Samstag zu Hause im Wildpark-Stadion gegen Kaiserslautern. Die Partie ist ein "Hochrisikospiel".

Die Polizei hält sich mit Informationen zu ihren Maßnahmen zurück, aus einsatztaktischen Gründen, wie es heißt. Man sei mit ausreichender Stärke der Einsatzkräfte vor Ort - also am Bahnhof, in der Innenstadt und am Stadion - um die Lage unter Kontrolle zu halten, so ein Sprecher. Die Polizei will beide Fanlager so gut wie möglich trennen, unter anderem mit Gittersperren zwischen Adenauerring/Friedrichstaler Allee und Birkenparkplatz. Außerdem setze man eine Drohne zur Beobachtung ein, heißt es in einer Mitteilung.

Adenauerring am Samstag ab 11 Uhr für "Hochrisikospiel" gesperrt

Fans des KSC haben für Samstag zum "Derbymarsch" aufgerufen. Um 10 Uhr wollen sich die Fans am Marktplatz in Karlsruhe treffen und um 10:30 Uhr gemeinsam zum Stadion laufen. Spätestens um 11 Uhr wird der Adenauerring am Samstag auf Höhe des Stadions für den Verkehr gesperrt. KSC-Fans mit Karten für die Ost- und Südtribüne bittet die Polizei, das Stadion Richtung Durlacher Tor anzusteuern und nicht mit dem Auto zu kommen.

Busse im 10 Minuten-Takt

Ab dem Durlacher Tor fahren im 10 Minuten-Takt Busse zum Stadion. KSC-Fans mit Karten für die West- oder Nordtribüne wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel in die Innenstadt zu nutzen und von dort zu Fuß über den Schlossgarten zum Stadion-Eingang "Germania" auf der Friedrichstaler Allee zu gehen. Für Fußgänger und Fahrradfahrer gibt es außerdem eine Umleitung zwischen Adenauerring/Friedrichstaler Allee und Birkenparkplatz.

Tipps für Fans von Kaiserslautern zur Anfahrt über die A5

Gästefans, die über die A5 anreisen, empfiehlt die Polizei, die Autobahn an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen und dann weiter über die B35 Richtung Graben-Neudorf und die B36 nach Karlsruhe zu fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut kommen Gästefans über die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee auf dem Adenauerring zum Stadion.

Tipps für die Anfahrt über die A65

Bei Anfahrt über die A65 und die Rheinbrücke empfiehlt die Polizei, die B10 am Bulacher Kreuz zu verlassen und über die L605, Brauerstraße und Rheinhold-Frank-Straße zum Adenauerring zu fahren. Nur auf diesen Strecken kommen Gästefans zu den für sie reservierten Parkplätzen.

Kostenlose Shuttlebusse zum Derby für Zugreisende

Der Gästebereich im Stadion befindet sich auf der Nord- und Osttribüne, die Blöcke "N4" und "NO". Der provisorische Gästeeingang befindet sich wegen der Außenarbeiten am Stadion direkt gegenüber der Gästeparkplätze auf dem Birkenparkplatz. Für Fans, die mit dem Zug anreisen, gibt es vor und nach dem Spiel kostenlose Shuttlebusse zwischen Hauptbahnhof und dem Stadion.