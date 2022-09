Der Vater im Mädchenmordprozess

per Mail teilen

Es gibt Verbrechen, die lassen sich mit normalem Menschenverstand nicht erklären. Der Mord an einem Mädchen in Baden- Baden gehört dazu. Kurz vor Weihnachten im letzten Jahr wurde die sechsjährige umgebracht und missbraucht. Als eines der grausamsten Sexualverbrechen der Nachkriegszeit bezeichnete der Staatsanwalt die Tat. Seit drei Wochen läuft der Prozess gegen den mutmasslichen Täter. Eine extreme Belastung bedeutet das vor allem für den Vater des Opfers, der als Nebenkläger am Prozess teilnimmt. Teo Jägersberg hat ihn und seinen Anwalt getroffen.

Obwohl es eine Qual ist- Suleymane K. kommt an jedem Prozesstag als Nebenkläger zum Landgericht Baden-Baden. Sein Anwalt Andreas Kniep steht dem Mann zu Seite, dessen Tochter so grausam umgebracht wurde. Nicht ist mehr wie vorher und jetzt lässt Suleymane K. noch mal alle Einzelheiten der Tat über sich übergegen. Und dabei sitzt er im Gerichtsssal nur ein paar Meter von dem Mann entfernt, der seine Tochter umgebracht haben soll.

Die sechsjährige hatte beim Sohn des mutmasslichen Täters übernachtet, nicht zum ersten Mal. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft wurde sie vom Vater des Jungen umgebracht und anschliessend missbraucht und verstümmelt. Der 34 jährige Tatverdächtige schweigt vor Gericht. Die Mutter des Opfers ist psychisch so stark angeschlagen, dass sie den Prozess nicht verfolgen kann. Die grausamen Details der Tat haben alle Ermittler erschüttert und teilweise traumatisiert. Auch Nebenkläger-Anwalt Kniep hat mit seinen Emotionen zu kämpfen. Umso größer der Respekt vor seinem Mandanten.

Der aus Gambia stammende Suleymane K. arbeitet als Sicherheitsmann. Von der Mutter der gemeinsamen Tochter ist er schon länger getrennt. Zum Kind hatte er trotzdem einen guten Kontakt. Mit der Trauer kann Suleymane K. nur schwer umgehen.

Und dennoch wird er auch zum nächsten Prozesstag am Freitag vor dem Landgericht Baden-Baden erscheinen, wenn der Mord an seiner Tochter weiterverhandelt wird. Das Das Urteil fällt voraussichtlich Ende November.