Prof. Dr. Jürgen Wacker ist der Chefarzt der Frauenklinik im Bruchsaler Krankenhaus. Der Mediziner engagiert sich seit Jahren für die Medizin in Burkina Faso, er isgt außerdem Buchautor und Kreis- und Gemeinderat für die FDP.

Von Heidelberg über Ouagadougou in den Kreissaal des Krankenhauses Bruchsal. Das ist Prof. Dr. Jürgen Wackers Lebenslauf in Kurzform. Der Chefarzt der Bruchsaler Frauenklinik stammt aus Edingen und hat in Heidelberg Medizin studiert.

Statt Bundeswehr nach Afrika

Statt Bundeswehr ging er in den medizinischen Auslandsdienst nach Burkina Faso und leitete zwei Jahre lang den Bloc operatoire und die Maternité des Centre Hospitalier Régionale (CHR) von Dori im Sahel von Burkina Faso. Danach kam er zurück und wurde Chefarzt in Bruchsal, erzählt der Mediziner im Sonntagsspaziergang von SWR4 Baden-Württemberg.

Ohne die Erfahrungen in Afrika wäre ich nie in diese leitende Position gekommen, sagt Prof. Dr. Jürgen Wacker, der kurz vor seinem Ruhestand steht. Über seine Erlebnisse in Afrika hat er zwei Bücher geschrieben, mit den Tantiemen und Spenden hat er in Burkina Faso ein Krankenhaus gebaut. Vor allem die Beschneidung junger Mädchen ging dank seines Einsatzes in dem westafrikanischen Land deutlich zurück.

Kreis- und Gemeinderat für die Bruchsaler FDP

Er hat zwei Vereine gegründet, die sich für die Frauenmedizin in Dori und Ouagadougou engagieren. Und so ganz nebenbei engagiert sich Prof. Dr. Jürgen Wacker auch noch in der Politik. Für die FDP sitzt er im Bruchsaler Gemeinderat und im Kreistag des Landkreises Bruchsal.