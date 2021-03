Am Samstagmorgen ist eine Kirche in der Karlsruher Südstadt verwüstet worden. Nach Polizeiangaben hatte der Täter zwischen 9 und 11 Uhr im Inneren der Liebfrauenkirche in der Augartenstraße den Weihwasserkessel umgekippt und Kerzen, Gläser und andere Gegenstände zu Boden geworfen. Außerdem habe er das ausgelegte Kondolenzbuch des erst kürzlich verstorbenen Pfarrers mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. mehr...