In die Zeit der Aufklärung wurde vor 259 Jahren, am 18. März 1762, Karl Christian Gmelin in Badenweiler geboren. Als junger Mann trat er in die Dienste des Markgrafen Karl Friedrich in Karlsruhe ein und prägte als Botaniker die Schlossgärten, die Vorläufer des heutigen Botanischen Gartens, in der damals noch jungen Residenzstadt.