Der KSC empfängt Greuter Fürth

Uns wird alles abverlangt, so KSC-Trainer Christian Eichner mit Blick auf den Gegner. Mit und ohne Ball müsse seine Mannschaft da sein. Ruhe bewahren, Stärke zeigen und an uns glauben, so die Devise. Er fordert: Unsere Köpfe müssen online sein! Heißt: Konzentration bis zum Schlusspfiff. Am vergangenen Sonntag gegen Magdeburg führte der KSC bis kurz vor Schluss und kassierte dann den Ausgleich. Die Karlsruher stehen als Tabellenvierzehnter zwar noch über der Abstiegszone, haben aber nur einen Punkt mehr als der Tabellenletzte Magdeburg. Der Gegner Greuther Fürth ist Zehnter. Die Partie im Wildpark beginnt um 18:30 Uhr.