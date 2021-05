Christian Eichner hat seine erste komplette Saison als Cheftrainer des KSC erfolgreich beendet. Im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg verrät er sein Erfolgsrezept und was er in der kommenden Saison plant.

Christian Eichner ist ein Glücksgriff für den Karlsruher SC. Nicht nur, dass der junge Cheftrainer mit der Mannschaft den Abstieg vermeiden konnte, in dieser Saison spielte der KSC auch noch eine herausragende Runde und hatte lange Zeit sogar Aufstiegschancen.

Ein echter Mannschaftsspieler

Als Spieler war Christian Eichner Publikumsliebling, lauf- und kampfstark, geradlinig, ein echter Mannschaftsspieler. Als Trainer arbeitet er mit den gleichen Tugenden weiter am Erfolg des KSC. Der ist für den 38-Jährigen aus dem Kraichgau längst zur zweiten Heimat geworden, erzählt Christian Eichner im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Dabei entstand dieser Sonntagsspaziergang unter besonderen Bedingungen. Christian Eichner in Quarantäne vor dem letzten Spiel des KSC in Heidenheim, Moderator Jürgen Essig im Homeoffice am Computer. Dennoch wird deutlich, dass der KSC-Cheftrainer ein bodenständiger und heimatverbundener Mensch ist. In Sinsheim geboren, in Sulzfeld aufgewachsen kam er schon als Jugendspieler zum KSC.

Ein Aufstieg wäre eher unrealistisch

Der studierte Mathelehrer berechnet auch im Fußball Chancen und Risiken meist richtig. Die Fans dürfen vom Aufstieg träumen, ich werde für die realistische Einschätzung der Lage bezahlt, sagt er im Sonntagsspaziergang. Und die sieht er so: die Mannschaft hat herausragendes geleistet, doch die kommende Saison wird nicht leichter. Der Aufstieg sei eher unwahrscheinlich, dennoch werde er alles tun, um am Ende Erfolg zu haben, so Christian Eichner.