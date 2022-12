Der Klimawald in Graben-Neudorf

Das Wäldchen soll die Temperaturen auf dem asphaltierten Platz im Sommer um bis zu 10 Grad senken. Es handele sich um einen wichtigen Beitrag zur Klimafolgenbekämpfung, so Bürgermeister Christian Eheim. Die endgültige Gestaltung des Platzes in der Neuen Mitte wird erst in dreieinhalb Jahren beginnen, deswegen handelt es sich beim Klimawald um eine Übergangslösung, bei der flachwurzelnde Bäume gepflanzt wurden. Sie werden später an einen anderen Ort umgesetzt. Die Idee für den Klimawald kam aus Heilbronn, wo es seit 2019 einen ähnlichen Klimawald gibt. Graben-Neudorf investiert 25.000 Euro in das Projekt, der Rest wird von Sponsoren getragen.