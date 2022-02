Schlafsäcke und ein offenes Ohr: Karlsruher Kältebus hilft Obdachlosen

Nasskalt, windig und ungemütlich - da bleibt man gerne drinnen auf dem warmen Sofa. Was aber, wenn man obdachlos ist? Um diese Menschen kümmert sich in Karlsruhe der Kältebus.

Lara Windschnurer will helfen. Die 21-Jährige sitzt mit drei weiteren Helferinnen und Helfern im weißen DRK-Kältebus. Wenn es nur die niedrigen Temperaturen da draußen wären. An diesem Abend fängt es auch noch an zu regnen.

Abgestimmtes Angebot für Obdachlose auf der Straße

Der Bus mit den Ehrenamtlichen steuert Plätze an, die häufig von Obdachlosen in Karlsruhe genutzt werden. Im Kofferraum gibt es heißen Tee, aber auch Decken, Schlafsäcke und Kleidung. Für einen Bedürftigen ist zum Beispiel ein Paar Winterschuhe dabei, das an diesem Abend übergeben wird. Karlsruhe bietet Winternotquartiere, aber manche Obdachlose wollen sie nicht nutzen. Für sie gibt es seit einigen Jahren den Kältebus des DRK.

"Uns ist aufgefallen, dass es zu bestimmten Zeiten, besonders wenn es nass, kalt und düster ist, draußen keine Ansprechpartner für bedürftige Personen gibt."

Andreas Fauth über den Karlsruher Kältebus im Winter 2022:

Angebot des Deutschen Roten Kreuzes für die Innenstadt in Karlsruhe

Unter dem Motto "Eishelden on Tour" hatte das Deutsche Rote Kreuz in Karlsruhe das Projekt ins Leben gerufen, das bereits in anderen Großstädten existiert. Der Kältebus fährt Stationen in der gesamten Innenstadt an. Die Route ändert sich regelmäßig, je nach den Hinweisen und Anrufen von Bürgerinnen und Bürgern.

"Ich engagiere mich seit ich sechs Jahre alt bin beim DRK und für mich ist das eine Herzensangelegenheit!"

Die Helferinnen und Helfer verteilen nicht nur Tee, Schlafsäcke oder Kleidung. Sie weisen auch auf die Angebote der Karlsruher Wohnungshilfe hin. Selber können sie die Betroffenen aber nicht fahren. Das übernehmen dann die Kolleginnen und Kollegen im Rettungstransportwagen, wenn Hilfe nötig ist. Das ganze Projekt Kältebus wird mit Geld- und Sachspenden sowie mit dem Engagement von Ehrenamtlichen am Leben gehalten.